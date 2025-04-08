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وزارة الاتصالات أطلقت منصة لاستقبال طلبات الترشيح للوظائف في المؤسسات العامة

منذ ساعة واحدة
وزارة الاتصالات

وزارة الاتصالات

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أعلنت وزارة الاتصالات في بيان، “إطلاق المنصة الرسمية Government Recruitment، التي تم استحداثها من قبل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، لاستقبال طلبات الترشيح للوظائف المُعلن عنها في المؤسسات العامة.

كما أعلنت “فتح باب الترشيح لخمسة مناصب شاغرة في الهيئة المنظمة للاتصالات وهي، رئيس للهيئة وأربعة أعضاء”.

ولفتت الى أن “هذا الإعلان يأتي بعد أكثر من 13 سنة من الغياب الفعلي للهيئة المنظمة للاتصالات، في خطوة تهدف إلى تفعيل دورها الأساسي في تنظيم قطاع الاتصالات وضمان شفافيته وفعاليته”.

ودعت الوزارة “جميع الراغبين الذين يستوفون الشّروط القانونية والكفاءات المطلوبة إلى تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية خلال المهلة المحددة.”

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