الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الاتصالات تتيح شراء الأرقام المميزة إلكترونيًّا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2025 10:35 صباحًا
وزارة الاتصالات

وزارة الاتصالات

A A A
طباعة المقال

تُعلن وزارة الاتّصالات أنّ الأرقام المميزة (المصنّفة) أصبحت متوفّرة عبر موقعي شركتَي الخلوي “ألفا” و”تاتش” وتطبيقاتهما، ما يتيح للمواطنين الاطّلاع عليها مباشرة واختيار الرقم الذين يرغبون بشرائه بسهولة عبر خطوات إلكترونية بسيطة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الوزير شارل الحاج الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الخدمات أمام المواطنين وتكافؤ الفرص بين الجميع، بعد ان كانت هذه العملية متوقّفة لسنوات اعتمدت خلالها الوزارة نموذج الحجز وفق أسبقية الطلب، مع إتاحة الحجز حضوريًا للمواطنين.

كما تُطلق الوزارة قسمًا إلكترونيًا إضافيًا للمزايدة على الأرقام المميّزة ذات الطابع “الخاص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    نبيه بري لـ حزب الله: لا فائدة من استخدام الشارع
    النائب ميشال ضاهر
    ميشال ضاهر: أدعو الجميع للعودة إلى لغة العقل والاحترام
    وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
    الحجار يُطمئن اللبنانيين: مباحثات باراك سارت بشكل إيجابي

    الأكثر قراءة

    توم براك
    رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
    وثقة احتجاجية في الضفة الغربية دعما للأسرى في سجون إسرائيل
    غزة تحت القصف
    فلسطين تتضامن مع الأسرى وسط تدهور أوضاعهم في السجون الإسرائيلية
    المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
    هذا ما قاله باراك عن بري