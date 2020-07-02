وزارة الاتصالات : تمدد العمل بمضاعفة سرعة وسعة الانترنت حتى نهاية ايلول

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وافق مجلس الوزراء على طلب وزير الاتصالات المهندس طلال حواط تمديد العمل بالقرار 13 تاريخ 12/03/2020 الذي يقضي بمضاعفة سرعة الانترنت للاشتراكات ذات السرعة المحددة دون سقف استهلاك، ومضاعفة حجم الاستهلاك ذات حجم استهلاك محدد للمشتركين في الانترنت على شبكة وزارة الاتصالات /اوجيرو، من دون اي تكاليف إضافية على المواطنين، وذلك بصورة استثنائية لغاية نهاية أيلول 2020 قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.

كما وافق المجلس على تمديد العمل بالمرسوم رقم 6254 تاريخ 04/09/2020 القاضي “بإعطاء تخفيض في السعر لمشتركي شركات الانترنت وشركات نقل المعلومات” للفترة ذاتها.

وعلل حواط الاسباب ” برغبة الوزارة بالوقوف الى جانب المواطنين وشركات الانترنت وشركات نقل المعلومات في ظل هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتلبية للطلبات الكثيرة التي تلقتها من المشتركين بتمديد العمل بهذا العرض، وايضا تماشيا مع قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعادة تمديد التعبئة العامة.”