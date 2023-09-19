وزارة الاتصالات للبنانيّين: نحن قاب قوسين وأدنى للخروج من "النفق المظلم"

صدر عن وزارة الاتصالات بيان جاء فيه:

“إن وزارة الإتصالات وهيئة “أوجيرو” وسائر قطاع الاتصالات، ومنذ بدء الأزمة المالية والاقتصادية التي حلّت على البلاد، يواجهون تحديات كبرى وعديدة قد لا يكون من المفترض بهم معالجتها، مثل انهيار العملة الوطنية وانقطاع التيار الكهربائي، غير أنّ حسّ المسؤولية والإلتزام تجاه المواطن اللبناني دفع وزارة الإتصالات وهيئة “أوجيرو” لإيجاد الحلول لا سيما تلك المتعلقة بانقطاع خدمات الاتصال والإنترنت، بسبب نفاذ مادة المازوت المشغِّلة للمولدات وشحّ الإعتمادات لشرائها”.

وتابع البيان: “عليه وبعد عمل دؤوب حصلت الوزارة وأوجيرو على هبة صينية تفوق قيمتها ٨ ملايين دولار أميركي لتزويد أكثر من ٣٨٠ موقعًا للهيئة بالطاقة الشمسية، وسيقام يوم الجمعة حفل إطلاق حملة لجمع التبرعات لتأمين الاعتمادات اللازمة للتركيب، على أن يكتمل المشروع ويدخل مرحلة التشغيل خلال صيف ٢٠٢٤.

أما على المدى المتوسط، فقد حصلت وزارة الاتصالات على قرار من مجلس الوزراء يقضي بتجيير كمية من المازوت من خلال الاتفاقية العراقية تكفي لغاية نهاية ٢٠٢٤ وفقًا للتقنين الحالي على أمل أن يبدأ الاستلام خلال شهر تشرين الثاني المقبل. وأخيرًا وليس آخرًا، أقرّ مجلس الوزراء ١٥٠٠ مليار ليرة لبنانية سيتمّ صرفها خلال أيام لتأمين عمليات الصيانة والتطوير وضمان استمرارية الخدمات”.

وختم: “إن وزارة الاتصالات لا تبشّر اللبنانيين ولا تعدهم، لكنها تؤكد لهم أننا على قاب قوسين وأدنى من الخروج من نفق الكهرباء المظلم وعودة خدماتنا إلى عهدها السابق ما قبل الأزمة، مع التأكيد أننا سنستمر في المثابرة في عملنا إلى حين إنجاز هذه المهمة”.