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وزارة الاتصالات وأوجيرو: “الخارجية” مصدر المشكلة!

منذ 12 دقيقة
وزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الخارجية والمغتربين

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تناقلت بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة عن لسان مسؤولين في وزارة الخارجية والمغتربين، خبراً مفاده أنّ “الإتصال انقطع لفترة من الوقت مع عدد من أقلام الإقتراع في الخارج بسبب ضعف الشبكة الوطنية”.

وعليه أوضحت كل من وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو في بيانٍ ما يلي، إن “كل من وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو كانتا تتابعان مجرى سير العملية الإنتخابية لحظة بلحظة في ما يتعلق بالجزء التقني الخاص بالإنترنت. وفور تناقل الخبر أعلاه على وسائل الإعلام باشرت الفرق الفنية بالتحقق من الأمر علماً أنه لم يردهما تبليغ عن أي عطل”.

وأضاف البيان، “فتبيّن، وكما يظهر في المستند المرفق، أن خدمة الإنترنت فائقة السرعة والمزوّدة بها وزارة الخارجية والمغتربين عبر شبكة الألياف الضوئية لم تتوقف إطلاقاً، وأنّ المشكلة التقنية التي طرأت مصدرها وزارة الخارجية والمغتربين نفسها. فاقتضى التوضيح”.

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