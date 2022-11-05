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وزارة الاشغال تستعد للمنخفض الجوي.. اليكم التفاصيل

منذ 17 ثانية
أمطار

أمطار

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية البيان الآتي:

“عطفًا على المعلومات الواردة من المعنيين بمتابعة الأحوال الجوية، والتي مفادها بأن يوم الاثنين المقبل في 7/11/2022 سيتأثر لبنان بمنخفض جوي تكون المتساقطات فيه غزيرة، ولأيام متتالية، وتحضيراً وتجهيزاً لذلك، وبتوجيهات من وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية إلى جميع فرق متعهدي الوزارة بأن تبقى على أهبة الاستعداد وعلى أتم الجهوزية لمواجهة أي أمر طارئ قد يحدث جراء ذلك علما بأن هذه الفرق – وكما دأبها على الدوام -، ستقوم في اليومين المقبلين بعملية فحص متجدد لكافة مجاري تصريف مياه الامطار على الاوتوسترادات وكذلك على المصبات البحرية جميعها، بإشراف لجان مختصة تم تكليفها من قبل الوزارة لمتابعة كل ما يتعلق بأشغال التعزيل والإشراف عليها ومتابعتها.

وتهيب الوزارة مجدداً بكل الجهات الأخرى، من متعهدي رفع النفايات والبلديات وكذلك المواطنين للعمل المستمر بروح من التكامل مع فرق المتعهدين، وذلك قبل وخلال وبعد المنخفض المذكور وطوال موسم الأمطار المقبل، صونا للسلامة العامة والمرورية، وليكن التكامل المنشود بين الجهات المذكورة نموذجا على صعيد الادارات كافة على الصعيد الوطني العام”.

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