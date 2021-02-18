وزارة الاشغال: ورشنا في كل المناطق منذ بدء العاصفة

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل ان الآليات التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل العاملة في مختلف المناطق اللبنانية تقوم منذ بدء العاصفة “جويس” بفتح كافة الطرق الدولية والرئيسية والجبلية في مختلف المناطق، كما تؤازر البلديات على فتح الطرقات التي تقع ضمن النطاق البلدي، والتي أصبحت بعد ظهر اليوم بمعظمها سالكة أمام المركبات المجهزة بالسلاسل المعدنية، وذلك بالتنسيق مع القوى الأمنية ومختلف الأجهزة العاملة على الأرض بإشراف الأجهزة التابعة للمديرية العامة للطرق والمباني في وزارة الأشغال.

وأشارت في بيان إلى أن الآليات تقوم برفع الزحلات والعوائق التي تسببت بها العاصفة على الطرقات، بالإضافة الى إنقاذ بعض المواطنين العالقين في الثلوج.

وأكد المدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس ان ورش الوزارة موجودة على الأرض منذ بدء العاصفة، ويتفقد كل الورش في المناطق كافة من الشمال الى الجنوب والبقاع لمعالجة أي طارئ، وذلك بالتنسيق مع المديرين الإقليميين والمهندسين.