وزارة الاقتصاد أنجزت مشروع قانون حماية المستهلك والسلة الغذائية باتت جاهزة

أعلن مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر أن الوزارة أنجزت مشروح قانون حماية المستهلك وأنه أصبح بإمكانهم تسطير محاضر ضبط إسوة بباقي المديريات.

ولفت أبو حيدر الى أن القانون سيعرضه وزير الاقتصاد على مجلس الوزاراء الاسبوع القادم، مؤكداً خلال لقاء جمعه مع تجار مدينة النبطية بدعوة من جمعية التجار في مقر الجمعية في النبطية، أن “السلة الغذائية باتت جاهزة، وطلبنا من أصحاب السوبر ماركات تخصيص جناح خاص لعرض البضائع المدعومة ليتمكن المواطن من شرائها بسهولة، لافتا الى أنه “سيجري نشر الأسعار المسبقة لها، مشددا على مراقبة وزارة الإقتصاد للأسعار بشكل دوري وتسطير محاضر للمخالفين”.

ودعا أبو حيدر إلى إعادة النظر ببعض الاتفاقيات الدولية، كاشفا عن لقاء قريب سيعقده مع السفارة المصرية لتحفيز صناعة الدواء في لبنان.