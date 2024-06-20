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وزارة البيئة تحذر من ارتفاع خطر الحرائق في لبنان.. إليكم التفاصيل

منذ 16 دقيقة
حرائق في عكار شمال لبنان

حرائق في عكار شمال لبنان

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أوضحت وزارة البيئة في بيان (الخميس 20-6-2024) “أن التوقعات تشير إلى ارتفاع ملحوظ في خطر الحرائق في لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً في مناطق البقاع الغربي وراشيا وعكار . لذلك، تدعو وزارة البيئة الجميع إلى توخي الحذر الشديد وتجنب استخدام أي مصدر للنار بالقرب من الغطاء النباتي.
كما تدعو الوزارة البلديات ولجان المحميات وفرق رصد الحرائق في المناطق والهيئات الاهلية مراقبة أي خطر للحرائق والرصد المبكر لضمان تدخل فرق الدفاع المدني وفرق المستجيب الأول في الوقت المناسب” وختمت “إن مساهمتكم في هذا الأمر أساسية للحفاظ على سلامة البيئة ومنع انتشار الحرائق”.

لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الحرائق في كافة الأراضي اللبنانية يمكنكم تحميل نشرة الحرائق الكاملة عن المنصة الوطنية للإنذار المبكر عبر الرابط التالي: https://ewsp.gov.lb/fire-forecast-bulletin/

او الاطلاع على منصة مختبر الحرائق عبر الرابط التالي: https://firelab.balamand.edu.lb/FireLabWeb/FireDanger

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