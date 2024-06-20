وزارة البيئة: توقعات بارتفاع خطر الحرائق في لبنان خلال الأيام المقبلة

أوضحت وزارة البيئة في بيان اليوم أن “التوقعات تشير إلى ارتفاع ملحوظ في خطر الحرائق في لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً في مناطق البقاع الغربي وراشيا وعكار. لذلك، تدعو وزارة البيئة الجميع إلى توخي الحذر الشديد وتجنب استخدام أي مصدر للنار بالقرب من الغطاء النباتي.

كما تدعو الوزارة البلديات ولجان المحميات وفرق رصد الحرائق في المناطق والهيئات الاهلية مراقبة أي خطر للحرائق والرصد المبكر لضمان تدخل فرق الدفاع المدني وفرق المستجيب الاول في الوقت المناسب” وختمت “إن مساهمتكم في هذا الأمر أساسية للحفاظ على سلامة البيئة ومنع انتشار الحرائق”.

لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الحرائق في كافة الاراضي اللبنانية يمكنكم تحميل نشرة الحرائق الكاملة عن المنصة الوطنية للانذار المبكر عبر الرابط التالي:

والتبليغ فوراً عن أي حريق على الرقم ١٢٥