وزارة التربية: إطلاق اليوم أوّل حلقة تجريبيّة من سلسلة حلقات التعلّم عن بعد

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن “فيروس “كورونا” لن يقف عائقا أمام استمرار تعلّم أولادنا. لذا ستطلق وزارة التربية والتعليم العالي اليوم بالتعاون مع وزارة الإعلام والمركز التربوي للبحوث والإنماء، أول حلقة تجريبية من سلسلة حلقات التعلم عن بعد، عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم عبر أثير “تلفزيون لبنان.”

وتمنت الوزارة على الأهل والتلاميذ، وخصوصا تلاميذ الصف الثالث ثانوي علوم الحياة (فيزياء – انكليزي)، متابعة الحلقة وإرسال مقترحاتهم على الرابط الآتي:

https://forms.gle/8UdxzeTobEN83XNa8

نسأل أهل الرأي (من المؤسسات التعليمية، والنقابات والروابط، والاتِّحادات الطلابيّة، ولجان الأهل، والأساتذة، ووسائل الإعلام والإعلاميِّين، وغيرهم) ألاّ يَضِنّوا علينا بمُلاحظاتهم أو تصويباتهم حتّى نرتفع جميعاً بهذا العمل إلى مدار رِضا الناس، فالمرء قليلٌ بنفسه كثيرٌ بأخيه”