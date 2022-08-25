الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
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وزارة التربية: تأجيل موعد بدء العام الدراسي

منذ 36 دقيقة
وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم العالي

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أصدرت وزارة التربية، قراراً قضت بموجبه تعديل تاريخ البدء بالتحضيرات للعام الدراسي الجديد، وتحديد تاريخ بدئه في المدارس والثانويات الرسمية، وقررت تأجيل بدء الأعمال التحضيرية 10 أيام حتى 15 أيلول من العام الجاري، بعد أن كانت في الخامس منه، كما حددت الثالث من شهر تشرين الأول موعداً لبدء العام الدراسي لجميع لمراحل والحلقات، على أن تحدد كل مدرسة موعد البدء حسب ظروفها ابتداءً من التاريخ المذكور.

يذكر أنه أوضح وزير التربية والتعليم العالي في حديث سابق له أننا “نعمل على استئناف العمل الدراسي للعام الجديد، وقد تم اليوم توقيع قرار يتيح التسجيل للبنانيين أو مَن والدتهم لبنانية أو مكتومي القيد ابتداءً من 15 أيلول الى آخر أيلول وتم الإعلان عن افتتاح السنة الدراسية من 2 الى 12 تشرين الأول ليتاح للمدارس والثانويات ترتيب أمورهم، فيما سيُعلن بشأن غير اللبنانيين في وقت لاحق”.

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