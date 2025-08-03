وزارة التربية تحدد موعد صدور نتائج الإجازة الفنية

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أنّ نتائج الامتحانات الرسمية العائدة لشهادة الإجازة الفنية (LT) ستصدر يوم الإثنين الواقع فيه 4 آب 2025، عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وسيكون بإمكان الطلاب المرشحين لهذه الشهادة الاطلاع على نتائجهم فور صدورها عبر الدخول إلى أحد الموقعين الإلكترونيين المخصصين لذلك:

Results.vte.gov.lb

Results.vte-gov.com

وجاء هذا الإعلان بعد أسابيع من انتهاء أعمال الامتحانات الرسمية في المعاهد والمدارس الفنية، والتي شهدت مشاركة آلاف الطلاب من مختلف الاختصاصات المهنية، وسط إجراءات تنظيمية مشددة في المراكز الامتحانية، وضمانات لشفافية عملية التصحيح والتدقيق في النتائج.

وكانت المديرية قد أعلنت في الأسابيع الماضية نتائج شهادتي الامتياز الفني (TS) والمشرف المهني (BP)، حيث سجّلت نسب نجاح متفاوتة بين المناطق والاختصاصات، وسط ارتياح عام إلى سير العملية الامتحانية هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة التي تأثرت بجائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية.

results.vte.gov.lb