الجمعة 16 صفر 1445 ﻫ - 1 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة التربية تنفي هذا الخبر!

منذ 8 دقائق
وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم العالي

A A A
طباعة المقال

نفى المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي “صحة كل ما يتم نشره من مقالات وتحليلات في وسائل الإعلام ووسائل التواصل، حول تأخير العام الدراسي في المدارس الرسمية، أو عدم توافر الأموال لهذه الغاية”.

ولفت في بيان، إلى أن “أخبار الوزارة تصدر بتصريحات مباشرة على لسان وزير التربية والتعليم العالي، أو من يكلفه بذلك، أو عبر بيانات رسمية تصدر عن المكتب الإعلامي”.

وأكد المكتب أن “لا صحة لما يسمى مصادر الوزارة أو مصادر مطلعة وما يشبهها من تسميات، سيما وأن وزير التربية يواصل اتصالاته مع المعنيين لتأمين الاعتمادات التي قررها مجلس الوزراء للتربية في الوقت المناسب، وأنه مع المعلمين في صف واحد وليس في مواجهتهم، وبالتالي فإن كل مساعيه تصب في هذا الاتجاه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الوكالة الأميركية للتنمية الدوليّة (USAID)
    بـ96 مليون دولار.. USAID تطلق مشروعًا لدعم النظام التعليمي بلبنان
    البطريرك الراعي
    الراعي: انقساماتنا الداخلية أوجدت حالة "غير مسبوقة" في العالم
    مدينة صيدا
    في صيدا.. جولات لفرق الاقتصاد بعد شكاوى تتعلق بتعرفة الإنترنت

    الأكثر قراءة

    السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
    الأضخم في العالم.. "فيديو" يكشف حقيقة السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
    سيف الإسلام القذافي
    ليبيا ستنهض وستزأر.. سيف القذافي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى لبنان
    مجلس الأمن
    مواجهة لبنانية إماراتية في مجلس الأمن.. والسبب حزب الله!