السبت 3 صفر 1445 ﻫ - 19 أغسطس 2023 |
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الأشقر: لا أموال في وزارة التربية

منذ 4 دقائق
وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم العالي

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أشار المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر في حديث ل “صوت كل لبنان” “93.3” إن “السنة الماضية كان لدينا 65 ألف مرشح ورسب منهم 14 ألف، مع العلم أن البرامج كانت مقلصة وهذا دليل للفاقد التعليمي الذي أصاب أولادنا ودليل للمشكلة التعليمية التي نواجها”.

وحول إمكانية اجراء الامتحانات الرسمية ضمن المدارس، أكد الأشقر أنه “يجب تحضير الأرضية وتوحيد المعايير ليكون هناك نوع من الاعتماد وتنظيم للمدارس وعلى هذا الأساس تحاسب المدارس وتلغى البريفي.”

وشدد على أن “تمكنا السنة الماضية بمساعدة من الحكومة والجهات المانحة من تخطي السنة الدراسية والوصول إلى الامتحانات الرسمية أما اليوم لا أموال في وزارة التربية”.

وتابع الأشقر: “انشالله أن لا يكون أيلول “طرفه مبلول” بالبكاء لأن التحديات كثيرة”.

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