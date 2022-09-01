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وزارة الثقافة: دعوة للبنان للمشاركة بمهرجان في الصين

منذ 53 دقيقة
وزارة الثقافة

وزارة الثقافة

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تلقت وزارة الثقافة كتابًا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية-ادارة الثقافة وحوار الحضارات) عبر المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية في القاهرة، تشير فيه الى ان بعثة الجامعة في بكين ستنظم مهرجان الفنون العربية في الصين خلال الشهر الحالي في مدينة جينغ ده، في حضور البعثات الديبلوماسية العربية المعتمدة لدى الصين، من أجل تعزيز معرفة الجمهور الصيني بثقافة الدول العربية.

وسينظم اثناء المهرحان سوق “لقاء العالم العربي في طريق الحرير” في حي تاوشيتوان للابتكار الثقافي.

ودعت وزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة لدى الصين والهيئات وجمعيات الصناعة والمؤسسات ذات الصلة للمشاركة في هذه الفعالية.

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