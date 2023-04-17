الأثنين 26 رمضان 1444 ﻫ - 17 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الثقافة ردًا على "مستشار معزول": فعلًا يللي استحوا ماتوا

منذ 41 دقيقة
وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى

وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى

A A A
طباعة المقال

أكد المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة أن “لا أساس من الصحة لما يشيعه أحد الأشخاص من أخبار مختلقة، عن اضطهاد مارسه وزير الثقافة بحقه واستولى بمعرضه على مكتب كان له في مبنى المكتبة الوطنية”، مضيفًا “أن هذا الشخص لا صفة له أصلًا ليشغل مكتبًا خاصًا به في أيّ من مباني وزارة الثقافة، فهو لم يمارس مهامه كرئيس لمجلس إدارة المكتبة الوطنية، لأنه لا وجود لهذا المجلس حتى الآن. وقد استعان به وزير الثقافة الحالي بصفة مستشار بموجب قرار صادر ومبلغ وفق الأصول. لكن سلوكيات محددة انكشفت لاحقًا أقدم عليها ذلك الشخص داخل حرم المكتبة الوطنية، وقد اعترف وأقرّ بها ووثقها بخط يده في كتاب موجود في الوزارة يتضمن -من جملة ما يتضمن- أنه كان يمضي لياليه في المكتبة مستعملًا إياها مرتعًا وملهى، وهذا ما جعل الوزير يستغني عن خدماته كمستشار”.

وأضاف: “أما بالنسبة لجزئية المكتب فإن المبنى بكامله هو لوزارة الثقافة ومن حق الوزير وسلطته أن يستعمل أي غرفة من هذا المبنى مكتبًا له. وقد طلب ذلك الشخص أن يشغل مكتبًا آخر في المبنى، لكنّ الوزير رفض بعد الذي ظهر من مسلكه، وبعدما جرى الاستغناء عن خدماته كمستشار”.

ولفت إلى أنّ “الثقافة تفترض في من يخوض غمارها أن يكون مرهفًا مشبعًا مترفعًا لا متفلتا متهتكًا ومنحلًا. وكان على ذلك الشخص أن يلزم حدود الأدب في مسلكه الشخصي أولًا، وفي الحديث عن وزير الثقافة الحالي المعروف بمناقبيته وحرصه على الالتزام بالقواعد الأخلاقية والقانونية، كما كان عليه أن يتّعظ من تجربة أحد أقربائه (قريب ذلك المستشار المعزول) البشعة مناقبيًا وجنائيًا بمعرض توليه مديرية أحد المراكز الثقافية في جبيل حيث ارتكب ما ارتكب من شبهات دفعت وزارة الثقافة حينذاك والأونيسكو الدولية إلى عزله من مركزه كما جعلت الإدارة اللاحقة للمركز عينه ترفع تقريرًا بارتكاباته المالية لإحالته إلى النيابة العامة”.

وختم المكتب الإعلامي: “يرضى الوزير ولا يرضى المتفلت المتهتك حامل موروث الإرتكابات والمآثر في الموبقات، كان على الوزير عزله “بـ طنة ورنة” لكنّه ترفع عن ذلك، فعلًا يللي استحوا ماتوا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مدينة صيدا
    برفقة البزري.. سفير أستراليا يجول في صيدا القديمة ويُثني على حركتها النشطة
    جبران باسيل
    باسيل: التيار يُضحّي للصالح العام.. و"أسهل شي مقاطعة الجلسة"
    محافظ بيروت مروان عبود
    محافظ بيروت خلال وقفة وطنيّة: اللبنانيّون متمسكون بحماية السلم الأهلي

    الأكثر قراءة

    هلال- تعبيرية
    الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر
    تحرّي الهلال - تعبيرية
    مصادفة لم تحدث منذ سنوات في عيد الفطر.. وظاهرة فلكيّة مميّزة بانتظارنا!
    حادث سير على أوتوستراد جونية - كسروان
    بالصوَر.. حادث سير مروّع على أوتوستراد جونية وسقوط قتيلين