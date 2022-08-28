الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
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وزارة الثقافة في بيان: لدعم فرقة "مياس" في الـ6 من شهر أيلول

منذ 7 دقائق
فرقة "مياس"

فرقة "مياس"

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تمنّت وزارة الثقافة في بيان على “اللبنانيين في الوطن والمنتشرين في أصقاع العالم، دعم فرقة “مياس” من خلال التصويت لها بكثافة في الـ6 من شهر أيلول المقبل، بعد ان وصلت الى المرحلة النصف نهائية في برنامج America’s Got Talent”

يشار إلى أن فرقة “مياس” المميزة قد وصلت الى هذه المرحلة بعد ان ابهرت لجنة التحكيم وحصلت على “الباز الذهبي” Golden Buzzer.

وكان وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى قد غرد على حسابه عبر “تويتر”: “فرقة “مياس” تمثل التنوع والتناغم ببعديهما الوطني والثقافي الفني. قلوبنا معهم، لبنان موحد خلفهم، واصوات اللبنانيين هنا وفي المهجر يجب ان تكون لهم وبكثافة!”

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