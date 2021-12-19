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وزارة الثقافة: ما يتم تداوله ينال من الصورة الحضارية للمتحف الوطني

19 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 19 - ديسمبر - 2021 10:23 صباحًا

العلم اللبناني

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ردت وزارة الثقافة – المديرية العامة للاثار في بيان، على ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرت أن ذلك “ينال من الصورة الحضارية للمتحف الوطني”، وأوضحت للرأي العام أن “السيدة التي نسبت إليها إثارة النعرات الطائفية، ليست من موظفي الوزارة أو المتحف؛ وأن الأمر سيكون موضوع إخبار في حقها أمام القضاء المختص”.

وإذ شددت على “ضرورة تحييد إرثنا الثقافي عن التجاذبات كافة”، أكدت أنها “لن تألو جهدا في سبيل صون المتحف الوطني صرحا حضاريا جامعا لكل اللبنانيين، في تاريخهم وحاضرهم، منزها عن أي شائبة قد تشوِّه الصورة الثقافية الوطنية التي تحرص الوزارة على إظهارها، كتعبير عن وحدة لبنان، وعن بقائه على الدوام نموذجا حيا للعيش الواحد، بعيدا من أي نفس غرائزي أو تعصبي مقيت”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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