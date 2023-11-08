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وزارة الثقافة: وفد لبنان في "اليونيسكو" يُجهض موقفًا أميركيًا يتعلّق بغزّة

منذ 20 دقيقة
لبنان وأميركا

لبنان وأميركا

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أشار المكتب الإعلامي في وزارة الثقافة في بيان، إلى أنّه “خلال انعقاد الدورة ٤٢ لمنظمة اليونيسكو في باريس اليوم، تقدّمت اليمن باسم المجموعة العربية المشاركة في الجمعية العامة باقتراح إدراج بند للمناقشة تحت عنوان” تأثير وعواقب الوضع الحالي في قطاع غزة على جميع جوانب اختصاصات اليونيسكو ، وفورًا عارض الوفد الأميركي إدراج البند المذكور فما كان من الوفد اللبناني الرسمي إلاّ أن طلب الكلام أمام رئاسة المؤتمر وألحَّ على الجمعية العامة إدراج ذلك البند، معتبرًا أن محتواه “يُلزِم المنظّمة أخلاقيًا وانسانيًا خصوصًا وأن آلاف الضحايا الأبرياء يدفعون ثمن الأحقاد من حياتهم في ظل محوٍ منهجي للتراث والتاريخ والحضارة التي تمثّل أخلاقيات المنظمة التي قامت عليها منذ العام ١٩٤٧”.

وبنتيجة الإصرار اللبناني المتمثل بموقف وزارة الثقافة اللبنانية وموقِفَي فلسطين واليمن، قررت رئاسة الدورة إدراج البند المذكور ضمن لائحة بنودها خلافًا للإصرار الأميركي على عدم إدراجه”.

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