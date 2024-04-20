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وزارة الجيوش الفرنسية: التزام فرنسا وإيطاليا بسيادة لبنان يبقى أولوية

منذ 13 ثانية
وزراء الجيوش الفرنسية

وزراء الجيوش الفرنسية

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أفادت وزارة الجيوش الفرنسية بأن رئيس أركان الجيوش الفرنسي، الجنرال تييري بوركار (Thierry Burkhard)، التقى أمس الجمعة 19 أبريل الحالي، قادة الجيوش اللبنانية والإيطالية، الجنرال جوزيف عون والأميرال جيوزيبي كافو دراغون (Giuseppe Cavo Dragone).

وأشارت الوزارة في بيان صادر، إلى أن اللقاء تناول التوترات الإقليمية التي يواجهها لبنان، مؤكدة على أهمية التعاون لوقف التصعيد على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.

وأكدت الوزارة على الدور الأساسي لليونيفيل في تحقيق السلام والأمن وحماية المدنيين في المنطقة، بالتعاون مع الجيش اللبناني، مشددة على سيادة لبنان على كامل أراضيه.

وفي ختام البيان، أكدت الوزارة على استمرار دعم فرنسا وإيطاليا للجيش اللبناني باعتباره ضامنًا للاستقرار الوطني في البلاد، مؤكدة أن التزامهما بسيادة لبنان يظل أولوية بالنسبة لهما.

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