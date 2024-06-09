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وزارة الخارجية تدين مجزرة النصيرات وتدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري

منذ 12 دقيقة
وزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الخارجية والمغتربين

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانها، المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل مؤخراً في مخيم النصيرات بقطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، وذلك بعد يومين من استهدافها لمدرسة تابعة لوكالة “الأونروا” تأوي نازحين فلسطينيين في المخيم نفسه، حيث قتل وجرح عشرات الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال والمسنين.

واعتبرت ان “هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا خطيرًا وواضحًا للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعيّة الدوليّة مما يطيل هذه الأزمة، ويُقوّض أي فرصة لحل عادل وشامل يسمح بقيام دولة فلسطينيّة مُستقلّة، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدولية، ومبادرة السلام العربيّة، وحلّ الدولتين”.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة إلى “التحرُّك بشكلٍ فوري وحاسم لوقف هذه المجازر والاعتداءات، ووضع حدٍّ لهذه الكارثة الإنسانيّة، والضغط على إسرائيل للإمتثال لقرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصّلة، والقانون الدولي الإنساني”.

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