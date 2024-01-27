السبت 15 رجب 1445 ﻫ - 27 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الخارجية ترحب بالتدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية

منذ 59 دقيقة
مقر وزارة الخارجية اللبنانية

مقر وزارة الخارجية اللبنانية

A A A
طباعة المقال

ترحّب وزارة الخارجية والمغتربين بالتدابير الموقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، في القضية التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل، لمنع إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وعدم الالتزام بموجباتها المنصوص عنها في إتفاقية منع الابادة الجماعية ومعاقبتها.

وتدعو الوزارة الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى إتخاذ إجراءات فورية تضمن تنفيذ هذه التدابير الموقتة لمنع جرائم قتل الفلسطينيين، وإخضاعهم لظروف حياة غير إنسانية، من خلال حرمانهم من الغذاء والمياه والدواء، بغية دفعهم الى الهجرة القسرية خارج قطاع غزة.

كما تشيد الوزارة بجهود جمهورية جنوب أفريقيا، وتؤكّد على أنّها كانت تأمل أن تتضمن التدابير إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار كخطوة أولى على طريق إيجاد حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، القائم على بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحده القادر على إرساء الأمن والسلم والرخاء في منطقة الشرق الاوسط.

    المزيد من أخبار لبنان

    ريمون خطار
    جولة للعميد خطار على مراكز الدفاع المدني الجبلية
    التوافق الوطني
    التوافق الوطني: هذه الموازنة غير دستورية نتيجة عدم وجود قطع حساب
    غادة أيوب
    غادة أيوب: موازنة العام 2024 تفتقر الى أي رؤية اقتصادية

    الأكثر قراءة

    أسرار الصحف المحلية
    ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟
    سوبرماركت - تعبيرية
    لبنان في عين العاصفة.. هل سيكون هناك انقطاع للبضائع والسلع؟!
    من مقطع الفيديو الذي تضمن عبارة "حلل يا دويري"
    غزة تحت النار
    صورة.. استشهاد مقاتل القسام وصاحب مقولة "حلل يا دويري" في غزة