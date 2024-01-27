وزارة الخارجية ترحب بالتدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية

ترحّب وزارة الخارجية والمغتربين بالتدابير الموقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، في القضية التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل، لمنع إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وعدم الالتزام بموجباتها المنصوص عنها في إتفاقية منع الابادة الجماعية ومعاقبتها.

وتدعو الوزارة الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى إتخاذ إجراءات فورية تضمن تنفيذ هذه التدابير الموقتة لمنع جرائم قتل الفلسطينيين، وإخضاعهم لظروف حياة غير إنسانية، من خلال حرمانهم من الغذاء والمياه والدواء، بغية دفعهم الى الهجرة القسرية خارج قطاع غزة.

كما تشيد الوزارة بجهود جمهورية جنوب أفريقيا، وتؤكّد على أنّها كانت تأمل أن تتضمن التدابير إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار كخطوة أولى على طريق إيجاد حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، القائم على بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحده القادر على إرساء الأمن والسلم والرخاء في منطقة الشرق الاوسط.