وزارة الخارجية ترحب بقرار الإمارات رفع حظر السفر إلى لبنان

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين بيان جاء فيه:

“ترحب وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بالقرار الصادر عن وزارة الخارجية في الامارات العربية المتحدة، بناء لتوجيهات رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإلغاء قرار منع سفر المواطنين الاماراتيين إلى لبنان، والسماح لهم بالزيارة اعتباراً من ٧ ايار ٢٠٢٥ تؤكد الوزارة على أهمية هذا القرار الذي صدر على أثر زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة مما يعزز العلاقات الأخوية ويدفعها قدماً لما فيه خير الشعبين والبلدين.

كما تتطلع الوزارة الى إستمرار تعزيز وتطوير العلاقات اللبنانية مع كافة الدول العربية، لما يجمع بينها وبين لبنان من روابط تاريخية وإنتماء ومصير مشترك”.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتباراً من 7 أيار 2025.

وأتى هذا القرار عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى دولة الإمارات، ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث اتفق الجانبان على السماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين البلدين ووضع الآليات المناسبة التي تكفل ذلك.