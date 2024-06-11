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وزارة الخارجية ترحّب بمشروع قرار مجلس الأمن لوقف النار في غزة

منذ 53 دقيقة
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بتبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2735، الذي قدّمت مشروعه الولايات المتحدة الأميركية، والذي يدعو الى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب قوّات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل منه، وتبادل الأسرى والمحتجزين، فضلا عن عودة المدنيين الفلسطينيين بشكل آمن إلى مناطق سكنهم في كل مناطق غزة، مع ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية.

وأشادت وزارة الخارجية في بيان، “بإعادة مجلس الأمن التأكيد في قراره على التزامه الثابت بحل الدولتين بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

كما أملت “ان ينعكس هذا القرار إيجابياً على الوضع في لبنان فينفذ قرار مجلس الامن رقم ١٧٠١ (٢٠٠٦) بالكامل للوصول إلى استقرار مستدام في الجنوب اللبناني”.

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