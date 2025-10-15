وزارة الخارجية تقدم مشروع قانون لإلغاء المادتين 112 و122 في قانون الانتخاب

أرسلت وزارة الخارجية والمغتربين في الثالث عشر من تشرين الأول مشروع قانون معجّل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طالباً إدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة.

ويهدف المشروع إلى إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب، اللتين تنظمان اقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج وتخصصان لهم ستة مقاعد فقط في مجلس النواب. وينص المقترح على أن يُسمح لجميع اللبنانيين في الخارج باختيار ممثليهم الـ128 وفق دوائر قيدهم في لبنان، بدل الاقتصار على المقاعد المخصصة للاغتراب.

وجاءت هذه الخطوة استجابةً لعدة عرائض ورسائل تلقتها الوزارة من أبناء الجاليات اللبنانية حول العالم، من مدن مثل برلين وستوكهولم وأوتاوا ومونتريال وواشنطن ونيويورك وأبوجا ومدريد ولندن وملبورن وباريس، حيث طالبوا فيها بالعدالة في الاقتراع ومنحهم الحق في التصويت وفق دوائر قيدهم في لبنان، لتعزيز مشاركتهم السياسية ومساواتهم مع الناخبين المحليين.