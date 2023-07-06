الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
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وزارة الخارجية تُدين القصف الإسرائيلي

منذ 13 دقيقة
وزارة الخارجية اللبنانية

وزارة الخارجية اللبنانية

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دانت وزارة الخارجية والمغتربين القصف الاسرائيلي اليوم الذي طال الأراضي اللبنانية في محيط كفرشوبا، وتعتبره خرقاً للقرار ١٧٠١ واعتداءً على السيادة اللبنانية.

ودعت الوزارة “الامم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف خروقاتها وتعدياتها المستمرة بوتيرة تصاعدية مؤخرا” للأراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية”.

كذلك تهيب الوزارة بالدول الراغبة بالحفاظ على الهدوء والاستقرار، في جنوب لبنان خصوصا” والشرق الاوسط عموما”، التنبه الى تزامن هذه الخروقات الاسرائيلية، مع قرب عرض طلب تمديد عمل قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان على مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة، بغية توتير الاجواء وتعكيرها.

كما تجدد الوزارة احترام لبنان لتطبيق كافة القرارات الدولية، وتدعو لانسحاب اسرائيل الفوري وغير المشروط من كافة الاراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها.

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