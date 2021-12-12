وزارة الخارجية: حريصون على أن لا يكون لبنان مقراً للإساءة لمملكة البحرين

أشار بيان صادر عن ​وزارة الخارجية والمغتربين​، إلى أنه “تتابع وزارة الخارجية بإهتمام شديد التحقيقات العاجلة التي بدأتها السلطات اللبنانية لاتخاذ التدابير المناسبة حول “استضافة بيروت مؤتمراً صحفياً لعناصر معادية تحاول الاساءة لمملكة البحرين” وفقاً للبيان الصادر اليوم عن وزارة خارجية مملكة البحرين”.

وتؤكد الوزارة بـ”أننا حريصون أشد الحرص على أن لا يكون لبنان مقراً او ممراً للاساءة او التطاول على مملكة البحرين الشقيقة و كافة الدول العربية، وملتزمون التزاماً كاملاً بميثاق جامعة الدول العربية لجهة عدم التدخل بالشؤون الداخلية للاخوة العرب، ونتمنى دائماً بإيجابية وبانفتاح استمرار الحوار المباشر والتعاون والتنسيق بيننا، لمنع حصول اي عمل مشابه، ولمعالجة اية مسألة يمكن ان تسيئ او توتر العلاقات الاخوية”.