وزارة الخارجية دانت إحراق نسخة من القرآن الكريم

حذرت وزارت الخارجية والمغتربين من خطورة القيام بإستفزازات تؤجج الصراعات الدينية، وقالت في بيان “تدين الوزارة إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد، وتحذر من خطورة القيام بإستفزازات مماثلة تؤجج الصراعات الدينية وتزيد من خطاب الكراهية والتطرف”.

واكدت الوزارة أن “حرية الفرد المقدسة في التعبير تنحرف عن غايتها عندما تعتدي على حرية المعتقد لأخيه في الإنسانية”.

واعتبرت أن “هذا العمل المرفوض يتناقض كليا مع ما يرمز اليه لبنان كرسالة للعيش والشراكة بين المسيحية والإسلام، وما تصبو إليه البشرية من حوار بين الأديان والحضارات.”