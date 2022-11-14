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وزارة الخارجية دانت القصف الاسرائيلي لمطار الشعيرات

منذ 39 دقيقة
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

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دانت وزارة الخارجية والمغتربين “القصف الاسرائيلي لمطار الشعيرات في سوريا، والذي أدى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتسبب بأضرارٍ مادية، وتبدي كامل تضامنها في هذا الإطار مع الجمهورية العربية السورية”.

وأكدت في بيان أن “هذه الإعتداءات تشكل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية، وخرقاً لسيادة لبنان من خلال إنتهاك مجاله الجوي من الطائرات الحربية الاسرائيلية لتنفيذ هجومها، وتهديداً مباشراً لسلامة الملاحة المدنية في الاجواء اللبنانية، وللسلم والأمن الدوليين”.

واحتفظت “بحق تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة في نيويورك فور توافر المعطيات الأمنية كافة”.

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