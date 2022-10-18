الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 ﻫ - 18 أكتوبر 2022 |
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وزارة الخارجية رحبت بإعلان الجزائر... إليكم التفاصيل

منذ 49 دقيقة
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي: “ترحب وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية باتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم التوصل إليه في الجزائر، تتويجاً لجهود حثيثة من قيادتها.

وتأمل الوزارة أن يكون “اعلان الجزائر” منعطفاً حقيقياً نحو تحقيق الوحدة الفلسطينية على أساس نجاح عملية لم الشمل التي رعتها الجزائر وخطوة إلى الامام نحو ترسيخ الشراكة السياسية بين مختلف القوى والفصائل بما ينهي حالة الانقسام، ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

فالشعب الفلسطيني في الداخل والشتات هو في أمّس الحاجة إلى تماسك ووحدة قيادته الوطنية للتمكن من تحقيق أهدافه المشروعة في العودة وبناء دولته المستقلة فوق ترابه الوطني.

إن الوزارة تقدر عالياً الدور الكبير الذي اضطلعت به الجزائر الشقيقة، لتحقيق هذا الانجاز، بقيادة وجهود فخامة الرئيس عبد المجيد تبون انطلاقاً من الالتزام النزيه بالمصلحة العليا للشعب الفلسطيني”.

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