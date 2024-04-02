الثلاثاء 23 رمضان 1445 ﻫ - 2 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الخارجية: ندين بشدة الاعتداء على القنصلية الايرانية في دمشق

منذ 12 دقيقة
وزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الخارجية والمغتربين

A A A
طباعة المقال

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بشدة الاعتداء الاسرائيلي على مبنى القنصلية الايرانية في دمشق، وتؤكد أن استهداف المقار والبعثات الدبلوماسية يشكل خرقاً موصوفاً للقانون الدولي، وانتهاكاً خطيراً لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية اللتين تضمنان حصانة وحرمة المقرات الدبلوماسية.

تتقدم الوزارة بخالص العزاء من حكومة الجمهورية الاسلامية في إيران وأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما ترى الوزارة أن هذا التصعيد الخطير في خرق القوانين والاعراف الدولية يهدد بشكل حتمي السلم والأمن الاقليميين والدوليين.

    المزيد من أخبار لبنان

    أسعار المحروقات
    أسعار جديدة للمحروقات.. إليكم التفاصيل
    طقس لبنان
    طقس مستقر يسيطر على الأجواء
    الحدود اللبنانية الجنوبية (أ ب)
    ليل ساخن في القطاعين الغربي والأوسط

    الأكثر قراءة

    رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
    إسرائيل حسمت أمرها.. الخطط العسكرية للجبهة مع لبنان تمت المصادقة عليها!
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    أردوغان: الحزب الحاكم سيحاسب نفسه بعد نتائج الانتخابات المحلية في تركيا
    عناصر من حزب الله
    فيديو.. الجيش الإسرائيلي يغتال قيادياً كبيراً بكتيبة الرضوان التابعة لحزب الله