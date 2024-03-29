وزارة الخارجية والمغتربين ترحّب بقرار محكمة العدل الدولية

ترحّب وزارة الخارجية والمغتربين، بقرار محكمة العدل الدولية إصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة ضمن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيـا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب “جريمة الإبـادة الجماعية” بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبـادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وتؤكد الوزارة على “أهمية قرار المحكمة بضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لوقف المجاعة والكارثة الإنسـانية غير المسبوقة التي تتنـافى مع جميع القيم الإنسـانية والأخلاقية”.

كما تطالب الوزارة المجتمع الدولي بـ”اتخاذ اجراءات فورية لوقف الحرب على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الامن ٢٧٢٨، إضافة الى التطبيق الشامل والكامل لقرار مجلس الامن الدولي ١٧٠١ الذي يضمن الهدوء والاستقرار على حدود لبنان الجنوبية، ويوقف الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية”.