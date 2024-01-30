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وزارة الخارجية تستنكر الهجوم على أميركيين عند الحدود الأردنية

منذ 16 دقيقة
وزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الخارجية والمغتربين

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، بيان أعربت فيه “عن استنكارها وأسفها للهجوم الأخير على أفراد أميركيين متواجدين على الحدود الأردنية، وما نتج عنه من خسارة عدد من الأفراد وسقوط جرحى، وما يشكله أيضاً من انتهاك لأمن وسيادة الأردن الشقيق، وما ينتج عنه من تصعيد خطير، وتوتر في المنطقة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

وأضاف البيان، “كما تعرب الوزارة عن تضامنها مع الأردن الشقيق وتأييدها لما تتخذه السلطات الأردنية من إجراءات تحفظ لها أمنها واستقرارها”.

وأردف، “كذلك تدعو الوزارة جميع الأطراف المؤثرة إلى تكثيف الجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ووقف التصعيد والتوتر من خلال وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، كمدخل لحل سياسي قائم على قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقة وفقاً لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة”.

 

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