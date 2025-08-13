الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
وزارة الداخلية تعلن عن موعد تسليم رخص السير

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2025 3:23 مساءً
وزارة الداخلية

صدر عن وزارة الداخليّة والبلديّات الإعلان الآتي:

“تعلن وزارة الداخلية والبلديات – هيئة إدارة السير والآليات والسيارات عن بدء تسليم رخص السير بحسب مركز إصدار الإيصال للمعاملات المنجزة من تاريخ 2025/08/14.

وتسليم رخص السير لجميع المواطنين الذين أنجزوا معاملاتهم قبل 2025/8/14 عبر حجز موعد مسبق على منصة الهيئة”.

