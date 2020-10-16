وزارة الداخلية: على البلديات التنسيق مع أطباء الأقضية وتزويدهم بلوائح مصابي “كورونا”

أصدرت وزارة الداخلية والبلديات قراراً يقضي بوجوب قيام البلديات بتزويد أطباء الأقضية بلوائح مصابي “كورونا”.

وجاء في القرار:

“حيث ان الأوضاع الصحية عادت لتفرض نفسها بقوة اثر ظهور المزيد من الإصابات بوباء “كورونا” والجميع مدعو للمشاركة في تحمّل هذه المسؤولية الوطنية حرصاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

وحيث انه في ضوء القرار الصادر عن السيّد وزير الداخلية والبلديات برقم 1205 تاريخ 2/10/2020 والقاضي بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها بالنظر للواقع الوبائي الذي أثبت تزايد عدد المصابين بالفيروس المذكور، وحرصاً على دقة المعلومات لناحية عدد الإصابات في كل بلدة وكيفية توزعها على نحوٍ صحيح وواقعي كونها تشكل الأساس الذي يُرتكز إليه لتحديد القرى والبلدات الواجب إقفالها، يقتضي تكليف رؤساء البلديات إيداع الأطباء رؤساء أقسام وزارة الصحة العامة في الأقضية لوائح تفصيلية منقّحة بمصابي كورونا في النطاق البلدي لكل منها ورفع مستوى التنسيق للدرجة القصوى.

لذلك، يطلب الى القائمقامين في أقضية محافظة جبل لبنان إبلاغ البلديات ـ كل في نطاقها ـ وجوب التنسيق مع الأطباء رؤساء أقسام وزارة الصحة في أقضية المحافظة، وإيداعهم لوائح بمصابي كورونا ـ بعد تحديثها ـ تشتمل على البيانات التالية:

1. أسماء المصابين المقيمين في النطاق البلدي، وتاريخ ولادة كل منهم.

2. مدى التزامهم بشروط الحجر الإلزامي.

3. التوزيع الجغرافي للمصابين في البلدة بما يسمح بحصر الإقفال في أماكن تواجدهم.

إن محافظة جبل لبنان إذ تعلق كبير الأمل على الإلتزام الدقيق بهذا التعميم لتجاوز المرحلة الأصعب التي يمرّ بها لبنان وشعبه، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات من إعادة النظر بتدبير إقفال البلدات المشمولة بقرار السيّد الوزير في ضوء المعطيات الميدانية المحدّثة، مع التنبيه الى ان أي خلل في التطبيق يعرّض مرتكبه للملاحقة.

بعبدا في :

يبلغ الى: محافظ جبل لبنان

– القاضي محمد المكاوي

– بلديات واتحادات بلديات قضاء بعبدا

– مخاتير القرى التي لايوجد فيها بلديات في قضاء بعبدا

ـ مصلحة الصحة في جبل لبنان

– المحفوظات”.