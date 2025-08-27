وزارة الداخلية: عيد الأمن العام الثمانون مناسبة للفخر

كتبت وزارة الداخلية والبلديات على منصة “إكس”: “عيد الأمن العام الثمانون، مناسبة للفخر بالمؤسسة وأبنائها، الذين يجعلون الأمان واقعاً وخدمة المواطن رسالة، ويجسّدها شعارهم: تضحية. خدمة. كل عام والأمن العام قدوة في التفاني والالتزام”.

كل عام والأمن العام قدوة في التفاني والالتزام.