وزارة الداخلية: عيد الأمن العام الثمانون مناسبة للفخر

منذ 38 دقيقة
وزارة الداخلية اللبنانية

وزارة الداخلية اللبنانية

كتبت وزارة الداخلية والبلديات على منصة “إكس”: “عيد الأمن العام الثمانون، مناسبة للفخر بالمؤسسة وأبنائها، الذين يجعلون الأمان واقعاً وخدمة المواطن رسالة، ويجسّدها شعارهم: تضحية. خدمة. كل عام والأمن العام قدوة في التفاني والالتزام”.

