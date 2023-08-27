وزارة الزراعة تشكر للراعي تنويهه بالمداهمات التي نفذتها

وجهت وزارة الزراعة، في بيان، “باسم جميع العاملين فيها، وفي مقدمهم الوزير الدكتور عباس الحاج حسن تحية محبة وشكر للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي”، مؤكدين “ضرورة تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية ووزارة الزراعة والقضاء المختص لمواجهة كل تفلت وتهريب مضر بالقطاع الزراعي”.

وكان الراعي نوه بالمداهمات التي نفذتها فرق وزارة الزراعة يوم امس على كامل الأراضي اللبنانية، بالتعاون مع المديرية العامة لأمن الدولة، حيث جرت مصادرة جميع البضائع غير المرخص لها بدخول الأراضي اللبنانية “حفاظاً على المنتج المحلي” وتمت مداهمة صيدليات زراعية للتأكد من الادوية الزراعية المعروضة للبيع و جرى التأكد من صلاحيتها و مطابقتها للمواصفات الفنية الصحية المطلوبة.

وجاء في كلام البطريرك الراعي خلال عظة الأحد:

“ويا ليتكم أيّها المسؤولون السياسيّون، من ناحيةٍ أخرى، تشعرون مع المزارع اللبنانيّ في معاناته، من مثل التكاليف الباهظة لمستلزمات الإنتاج من أدوية واسمدة وبذار وعلف ولقاحات وادوية بيطرية، واضطراره لتسديدها بالدولار؛ ومن مثل غزو الأسواق اللبنانية بالمنتوجات الزراعية غير اللبنانية والممنوع إدخالها بأمر من وزارة الزراعة لحماية المنتوج المحلي. فإنّا نتوجه الى الأجهزة العسكرية والأمنية والجمارك لضبط التهريب واقفال المعابر الحدودية غير الشرعية، ولتعزيز الرقابة والإجراءات على المعابر الحدودية حماية للمزارع وللمنتوج المحلي.

وفي المناسبة ننوه بما قامت به بالأمس فرق وزارة الزراعة في كل المناطق اللبنانية بالتعاون مع جهاز امن الدولة وبإشراف القضاء المختص من ضبط كميات من العنب والخضار غير اللبنانية الـمُهرّبة. ونوجه التحية الى وزارة الزراعة على جهودها في تسويق المنتوجات اللبنانية في الأسواق المحلية والخارجية وكان اخرها موافقة الاتحاد الأوروبي على إعادة تصدير العسل اللبناني الى اسواقه، وهذا ما حصل في هذين اليومين.”