وزارة الزراعة تطلق لجنة وطنية لترشيد المياه في الري.. نحو زراعة ذكية ومستدامة في لبنان

انعقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتنظيم وترشيد المياه في الري الزراعي، بتوجيه من وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، في مبنى وزارة الزراعة – قاعة المحاضرات، بحضور أعضاء اللجنة المكوّنة بقرار من الوزير، وممثلين عن مختلف القطاعات الزراعية والخبراء المتخصصين في إدارة الموارد المائية.

استُهل الاجتماع بكلمة ترحيبية، قدّمت خلالها الدكتورة ماجدة مشيك عرضًا شاملاً حول مهام اللجنة وأهدافها الاستراتيجية، مشددة على أنّ تشكيل اللجنة يأتي استجابة للتحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ وندرة المياه في لبنان، وداعية إلى اعتماد أساليب علمية وتقنية حديثة لضمان أمن المياه الزراعية وتحسين إنتاجية المحاصيل.

وتضمّن الاجتماع محاضرتين علميتين متقدمتين؛ الأولى بعنوان «الري الذكي» قدّمها الدكتور علي كرنيب، وركّزت على تطبيقات التقنيات الرقمية وأجهزة الاستشعار لقياس رطوبة التربة وتحديد توقيت وكميات الري بدقة، بما يسهم في تقليل الهدر وزيادة كفاءة استخدام المياه. أما المحاضرة الثانية، فكانت حول خدمة الري المجانية عبر تطبيق AgSAT قدّمها الدكتور هادي جعفر، الذي عرض آلية تمكين المزارعين من جدولة الري بدقة ومتابعة البيانات الميدانية لحظة بلحظة.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول سبل تعزيز تبنّي المزارعين لهذه التقنيات الحديثة، وآليات تدريب وتأهيل الكوادر الزراعية، لتطوير قدرات العاملين في القطاع وتفعيل استخدام الحلول الرقمية في إدارة المياه. كما تم التشديد على ضرورة تحديث البيانات الإحصائية الخاصة بالمياه الزراعية لتوفير قاعدة معلومات دقيقة تساعد في وضع خطط وطنية فعالة لإدارة الموارد المائية.

واختُتم الاجتماع بعرض توصيات عملية سترفع إلى وزير الزراعة لاتخاذ القرار بشأنها، مع تحديد موعد الاجتماع الثاني في 11 أو 12 تشرين الثاني 2025، والذي سيركّز على توفير مصادر بديلة للري، وحصاد المياه، وإعادة تدويرها بما يساهم في تعزيز الاستدامة الزراعية والبيئية.

وأكد المشاركون أنّ هذه الخطوة تمثّل نقطة تحول استراتيجية في مسار الزراعة اللبنانية، ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق زراعة ذكية ومستدامة تعتمد على المعرفة والابتكار والمشاركة المجتمعية لضمان أمن المياه والغذاء في لبنان.