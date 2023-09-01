وزارة الزراعة تقفل عيادتين بيطريتين في الأوزاعي والجناح

قامت الضابطة البيطرية في وزارة الزراعة المؤلفة من رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري الدكتور يحيى خطار ورئيس مصلحة الصحة الحيوانية الدكتور باسل البزال، وذلك بتوجيهات من وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن والمدير العام للزراعة المهندس لويس لحود وبمواكبة جهاز أمن الدولة وإشراف النيابة العامة التمييزية وحضور نقيب الأطباء البيطريين الدكتور إيهاب شعبان بدهم أربعة محال لبيع الحيوانات ومستلزماتها وقامت بإقفال عيادتين بيطريتين الأولى في الاوزاعي pet mart والثانية في منطقة الجناح pet house ومصادرة كافة اللقاحات والأدوية والعدة البيطرية الموجودة.

وطلب من أصحاب هذه المحال الحضور الى وزارة الزراعة والتعهد بعدم ممارسة أية أعمال غير شرعية من ناحية تلقيح ومعالجة الحيوانات وبيع الادوية البيطرية تحت طائلة اقفال هذه المحال واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واحالتها الى القضاء المختص.