وزارة الزراعة: منع استيراد منتوجات هناك اكتفاء ذاتي محلي بإنتاجها

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة

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أصدرت وزارة الزراعة البيان الاتي: “يجري التداول في بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي في شمول السلة الحكومية المدعومة منتوجات زراعية (مثلا زيت الزيتون والبصل والبيض إلخ..) وإدراجها ضمن الأصناف المسموح باستيرادها.

يهم وزارة الزراعة، من باب حرصها الدائم على حماية الإنتاج الزراعي الوطني، التأكيد أن هذه الأصناف لن تدخل الى الأسواق، عملا بما تسمح به الرزنامة الزراعية التي تنظم أذونات الاستيراد الصادرة عن وزارة الزراعة.

وبالتالي فإن قرار الوزارة هو منع استيراد هكذا منتوجات لوجود اكتفاء ذاتي محلي بإنتاجها”.

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