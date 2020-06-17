وزارة السياحة تُعمِّم… هذه شروط السماح بالأراكيل

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اعلنت وزارة السياحة في تعميم، أنّه وبالتنسيق مع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا ومع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، اتخذ وزير السياحة رمزي المشرفية قراراً بإعادة السماح بتقديم خدمة الأراكيل في المطاعم والمقاهي والمسابح والمؤسسات السياحية كافة، ضمن الأماكن الخارجية المسموحة فيها (Outdoor).

علماً أنّ الوزارة تحذّر من المخاطر الصحية التي تنطوي عليها والمضار التي تلحقها بالجهاز التنفسي ممّا ينعكس سلباً على صحّة المدخنين والمخالطين لهم وارتفاع كلفة الفاتورة الصحية، وتؤكد على ضرورة التقيّد بقانون الحد من التدخين رقم ١٧٤/٢٠١١، مع الإلتزام بالإجراءات والمعايير الآتية:

1- التزام كلّ موظفي تقديم خدمة الأراكيل بالشروط العامة للصحة والسلامة من خلال إرتداء الزي الخاص والكمامات والقفازات مع الحرص التام على النظافة الشخصية.

2- الفحص الدوري للحرارة لكلّ موظفي تقديم خدمة الأراكيل.

3- استخدام ماكينة التعقيم بالبخار لكلّ أجزاء الأركيلة من الداخل والخارج والتعقيم الشامل للأركيلة قبل وبعد كل استخدام من الزبون وذلك من خلال تنظيف كامل أجزاء الأركيلة من الداخل والخارج بالماء والصابون وتطهيرها بالمواد المعقمة المعتمدة من جهات رسمية.

4- تبديل الماء المعبأ داخل زجاجة النرجيلة قبل كل عملية استخدام وبعدها.

5- تقديم النبريش الصحي ذي الاستخدام لمرة واحدة على أن يكون مغلفاً من المنشأ مع الحرص على فتح التغليف أمام الزبون وعند الاستخدام.

6- لا يمكن استخدام النرجيلة الا مرة واحدة في اليوم بعد تنظيفها وتعقيمها بشكل كامل.

7- عدم السماح بتقديم النرجيلة لمن هم دون 18 عشرة سنة.

8- التباعد المناسب بين الطاولات حسب التعاميم الصادرة سابقاً”.