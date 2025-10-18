السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
وزارة الشؤون الاجتماعية تُباشر زيارات ميدانية ضمن إعادة التحقق لضمان وصول مساعدات «أمان» إلى مستحقيها

منذ ساعة واحدة
وزارة الشؤون الاجتماعية

تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية حاليًا بزيارات ميدانية للأسر المستفيدة من برنامج “أمان” والأسر الأكثر فقرًا، ضمن عملية إعادة التحقق (Recertification) للتأكّد من أن المساعدات النقدية تصل إلى من يستحقّها فعلاً، ومن دقّة المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للأسر.

وبحسب بيان للوزارة، تُجرى هذه الزيارات بناءً على موعد مسبق واتفاق مع الأسرة، ويُعرّف العاملون الاجتماعيون عن أنفسهم بواسطة بطاقات تعريف رسمية صادرة عن الوزارة.

وأكد البيان أن “هذه الزيارات مجانية بالكامل، وهي جزء من عمل الدولة لضمان الشفافية وعدالة توزيع الدعم. ولا يحق لأي شخص أن يطلب من المواطنين أي بدل مالي أو وعود ببطاقات أو مساعدات”.

وحذرت الوزارة من أي جهة تنتحل صفتها، داعية المواطنين الى “التأكد من هوية الزائرين والإبلاغ عن أي تصرّف مشبوه”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

