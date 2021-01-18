وزارة الشؤون الاجتماعية: رسالة المساعدة المالية الفورية للبنانيين.. “مفبركة”

فت وزارة الشؤون الإجتماعية المعلومات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بحيث تدّعي منح مساعدة مالية فورية بقيمة 400 ألف ليرة للمواطنين اللبنانيين، إذ جاء في الرسالة النصّية “المفبركة” ما يلي:

“نظراً بما تمر به البلاد قررت القوى العاملة ان تمنح كل مواطن لبناني مبلغ 400 الف ليره كمساعدة للأسر غير القادرة على العمل فى الاوضاع الحالية أدخل بسرعة سجل بياناتك من هنا http://bit.ly/cash-help-LB”.

وأكّدت الوزارة في بيان أن كل ما يصدر عن جهات غير وزارة الشؤون الإجتماعية والسلطات الرسمية المعنيّة يبقى ضمن خانة الأخبار المفبركة والمغرضة.