وزارة الصحة أعلنت نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت
أفادت وزارة الصحة العامة، بنتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 7/7/2020، والتي أظهرت وجود احدى عشرة (11) حالة إيجابية.
وجاءت النتائج على الشكل التالي:
” رحلة Pointe noire : شركة UJ رقم 9003 (أربع حالات ايجابية)
” رحلة ابيدجان : شركة MEA رقم 576 (خمس حالات ايجابية(
” ?رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة واحدة ايجابية)
” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : شركة egypt air رقم 711 (جميعها سلبية)
” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
” رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة واحدة ايجابية).