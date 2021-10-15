وزارة الصحة: إرتفاع عدد قتلى اشتباكات الطيونة إلى 7

أعلنت وزارة الصحة في بيان، أن “عدد قتلى الاشتباكات المؤسفة التي شهدها لبنان أمس في منطقة الطيونة ارتفع إلى سبع بعد وفاة جريح متأثرا بإصاباته البالغة.

وفيما خرج العدد الاكبر من الجرحى من المستشفيات بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة، لا يزال أربعة في طور تلقي العلاج ويتوزعون على مستشفيات الساحل، الزهراء، اوتيل ديو وبهمن، وحالة الجميع جيدة”.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني عن اعتقال 9 أشخاص، بينهم سوري، على خلفية أحداث الطيونة، التي وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له “حزب الله” وحركة “أمل” للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.

شهدت منطقة الطيونة و”العدلية” في بيروت، الخميس، اشتباكات وإطلاق نار، فضلا عن قذائف صاروخية، بالتزامن مع تحركات دعا إليها أنصار حزب الله وحليفته “حركة أمل”، أمام قصر العدل ضد المحقق في هذا الملف، القاضي طارق بيطار.

أتت تلك الاشتباكات بعد أن شن حزب الله حملات متكررة وانتقادات ضد بيطار، متهما إياه بالاستنسابية وعدم الحيادية، ومشككا في مصداقيته.

كذلك لوح بالانسحاب من الحكومة، وتحريك الشارع أيضا في وقت حساس تعيشه البلاد، وسط ارتفاع حدة التوتر حول هذا التحقيق، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل دراماتيكي.