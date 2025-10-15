الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الصحة: اصابة مواطن في الغارة على طريق صديقين- كفرا

منذ 19 ثانية
وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة العامة

A A A
طباعة المقال

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن “غارة العدو الإسرائيلي على طريق صديقين – كفرا أدت إلى إصابة مواطن بجروح”.

استهدفت مسيرة اسرائيلية بصاروخين موجهين، عصر اليوم، سيارة “رابيد” على طريق صديقين _ كفرا في محلة العاصي أمام “تعاونية الرمال”.

وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان فور وقوع الغارة، ووفق المعلومات الأولية تمكن الراكب من النجاة إلا أن المسيرة طاردته.

وعلى الرغم من تمكن الراكب من النجاة في الغارة الأولى، وتوجهه نحو المرتفعات ، إلا أن المسيرة أطلقت لاحقا صاروخين وأصابته.

من زاوية آخرى، تم العثور بعد ظهر اليوم على طائرة “درون” إسرائيليّة في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل كانت سقطت قبل أيّام في البلدة.

    المزيد من أخبار لبنان

    استهداف- تعبيرية
    مسيرة تستهدف "رابيد" على طريق صديقين جنوب لبنان
    واشنطن: لحكومة تحاكي مطالب الشعب اللبناني
    لبنان الساحة التالية في المواجهة.. ومصادر تكشف التفاصيل
    الرئيس المكلف نواف سلام بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى
    الرئيس سلام ترأس إجتماعاً للبحث في أوضاع السجناء

    الأكثر قراءة

    وزير الزراعة نزار هاني
    وزير الزراعة: قضية مياه تنورين علمتني درساً كبيراً
    المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
    استراتيجية ترامب بعد غزة.. إيران على المحك ومستقبل "حزب الله" في الميزان
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    بعد تصريحات ترامب.. توجه أميركي حازم لإنهاء أزمة لبنان!