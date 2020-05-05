وزارة الصحة: اصابة واحدة بفيروس كورونا بين الوافدين من الخارج
سجّلت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي عن فيروس كورونا، حالة واحدة من بين الوافدين خلال 24 ساعة المنصرمة، ما رفع اجمالي الإصابات إلى 741 فيما لم تسجّل أي حالة بين المقيمين. ووصلت حالات الشفاء المخبرية إلى 206 حالات.
وأعلنت “غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث” عن تقريرها اليومي حول انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ ان الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:
المتن 148 إصابة
بيروت 113 إصابة
كسروان 85 إصابة
بشري 71 إصابة
بعبدا 61 إصابة
جبيل 50 إصابة
زغرتا 41 إصابة
عكار 26 إصابة
الشوف 19 إصابة
عاليه 18 إصابة
البترون 18 إصابة
المنية الضنية 16 إصابة
طرابلس 15 إصابة
صيدا 13 إصابة
بعلبك 11 إصابة
صور 11 إصابة
فيما بدى لافتًا أنَّ مناطق البقاع الغربي، راشيا، حاصبيا، لم تُسجِّل أي إصابة بفيروس كورونا.
وأشار التقرير في وقت سابق الى أن 46% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 54%.
ويوضح التقرير أنه أُجري، 35026 فحص كورونا، 520 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم وحدهُ 3 حالات جديدة، فيما أعلن التقرير أن 205 حالات تعافت من هذا المرض.
كما يُبيِّنُ التقرير أن الفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 24.66%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر.
ويُفيد التقرير ايضًا أنَّ 94% من الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات الأثيوبية والفلسطينية.