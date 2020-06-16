وزارة الصحة العامة تسجل 9 إصابات بفيروس كورونا.. وهكذا توزّعت الإصابات مناطقياً

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أعلنت ​​وزارة الصحة​ العامة​ في ​تقرير​ها اليومي عن مستجدات ​فيروس ​​كورونا​​​، أن الفحوصات المخبرية للكشف على ​فيروس كورونا​ أكدت تسجيل 9 إصابات جديدة، 6 من تلك ​الإصابات​ لمقيمين في ​​​لبنان من المخالطين​​​، و3 لوافدين إلى لبنان.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 1473 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في لبنان في 21 شباط الماضي.

وأوضح تقرير الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبقى العدد مستقرا على 32 حالة وفاة، كما ارتفعت حالات الشفاء إلى 889.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا”في المناطق، على الشكل الآتي:

وادي النحلة: 4

جبل البداوي: 1

القبة – طرابلس: 1

عدلون – صيدا: 1

أنصار – النبطية: 1

طيري – بنت جبيل: 1.