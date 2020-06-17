وزارة الصحة العامة: تسجيل 16 إصابة جديدة بـ “كورونا” 3 لمقيمين و13 لوافدين والمجموع 1489

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أعلنت ​وزارة الصحة​ العامة في تقريرها اليومي المختص بمستجدات ​فيروس كورونا​ على الأراضي اللبنانية، وأفاد التقرير عن تسجيل 16 إصابة جديدة بالفيروس، 13 لوافدين إلى لبنان و3 لمقيمين.

وبذلك يبلغ مجموع الإصابات الكلي منذ 21 شباط من هذا العام 1489 إصابة مؤكدة، توفي منها 32 حالة، وشفي منها 907 أشخاص، وبلغت حالات الإستشفاء 36 منها 7 حالات في العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة لم تسجل أية حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات على 32.